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В Бурятии на систему долговременного ухода за пожилыми выделено 111 млн

В Бурятии на систему долговременного ухода за пожилыми выделено 111 млн
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Проект успешно работает в восьми районах республики

В восьми пилотных регионах Бурятии работает система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По данным минсоцзащиты республики, ежегодно финансирование проекта увеличивается.

Если в 2020 году на эти цели было израсходовано 45,3 млн рублей, то в 2023 году объём средств их федерального бюджета вырос до 111 млн рублей. Финансирование проекта увеличилось более чем в два раза.

- В республике услуги сиделки предоставляют девять организаций социального обслуживания на дому, из них пять негосударственных поставщиков социальных услуг. Уход за 225 гражданами на дому осуществляют более 120 сиделок, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Вместе с тем, в республике работают и мобильные бригады по уходу за пожилыми. С начала года сотрудники мобильных бригад помогли 2053 пожилым гражданам. Они помогают им посещать поликлиники, привозят врачей на дом, покупают и привозят лекарства. Особенно это актуально для одиноких пожилых людей, проживающих в отдалённых сёлах, и тех, кто не может уже сам передвигаться.

Также в Бурятии в рамках системы долговременного ухода работает Школа ухода.

- Её целевая аудитория - лица, осуществляющие неформальный родственный уход на дому, а также социальные работники и сиделки государственных и негосударственных организаций социального обслуживания. За 2022 год в Школе ухода прошли обучение или получили консультацию 312 человек, - рассказала директор комплексного центра «Доверие» Ольга Богатых.

Школа ухода располагает необходимыми наглядными, техническими, вспомогательными средствами обучения. Обучение в школе проводится бесплатно. Заявку на обучение можно подать в Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».
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