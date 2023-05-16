Фоторепортаж: В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К Богине Янжиме обращаются бездетные женщины, ей поклоняются артисты, музыканты, поэты и художники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого молебна



14 мая в Баргузинском дацане в Бурятии прошёл традиционный молебен в честь праздника проявления Богини Янжимы.



Многие семьи приезжают просить Богиню Янжиму даровать им детей. Незамужние женщины просят мужей. Те же, кто родил детей после посещения этого священного места, приезжают поблагодарить богиню Янжиму за такой подарок.



Кроме того, Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники – они просят о знаниях, красноречии, тонком уме. Ведь Янжима – богиня искусств, наук, ремесёл, мудрости и благоденствия.



Ежегодно в Баргузинском дацане в Бурятии проводится праздник в честь годовщины проявления богини Янжимы.



- Для бурят Янжима – одна из самых почитаемых богинь. Считается, что божественная Янжима спустилась с небес в Баргузинскую долину, лежащую у подножия Баргузинских гор. В монгольских летописях XIII века земля к востоку от Байкала между Баргузинским и Икатским хребтами называлась «Баргуджин Тукум» - край света. Ламы считают, что Богиня проявилась в местности Ярикто Баргузинского района не случайно. Недалеко находится священная гора Бархан Уула, - рассказали в Буддийской Традиционной Сангхе России.



По легенде, в районе Баргузинской долины, лежащей у подножия Баргузинских гор, жили две сестры. Одна из них, Янжима, обладала прекрасным голосом, пела и радовала людей. В семье, которую она навещала, рождалось много детей. Однажды сестры вознеслись в нирвану, где стали дакинями – небесными принцессами. И вот в начале третьего тысячелетия богиня Янжима спустилась на землю, чтобы помогать людям.



В километре от села Ярикта Баргузинского района находится каменная скала, на которой в мае 2005 года проявилось чудесным образом изображение танцующей Богини высотой около метра.



По словам старожилов Баргузинской долины, у скалы в начале XX века медитировал настоятель первого Баргузинского дацана Соодой лама, который обладал даром предвидения.



А в 30-е годы XX столетия здесь было захоронено имущество бывшего Баргузинского дацана.



Нерукотворный лик обнаружили ламы во главе с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, когда они искали в этой местности спрятанные в годы репрессий буддийские реликвии, а также определялись с местом для строительства будущего дацана. Несколько лет назад до этого дровосеки нашли в расщелине скалы ритуальную пирамидку с изображением 1000 Будд, которая указывала на особое значение этого места.



Когда ламы приступили к осмотру окрестностей и поискам реликвий, Хамбо Лама вошёл в состояние глубокой медитации, чтобы «увидеть», где спрятаны реликвии. В этом состоянии он пребывал довольно долго, а после прочтения мантры ясно увидел на скале в 20 метрах от себя посреди стволов деревьев лик божества. Он был очень чётким и различался невооружённым взглядом, говорят ламы.



На скальной глыбе тёмно-серого цвета с восточной стороны видны яркие размывы природной охры и белил. Размывы в самом деле отдалённо напоминают образ танцующего человека.



Удивительно, но до этого момента никто на этой скале никакого изображения не замечал.



С того времени лик богини Янжимы, обнаруженный на каменных глыбах близ села Ярикта, стал предметом паломничества.



Рядом с этим местом возвели Цогчен дуган Баргузинского дацана, или Дворца богини Янжимы «Янжима бурханай ордон».



Место паломничества взято под опеку Буддийской традиционной Сангхой России. Входит в чисто святынь буддизма России.



