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В театре «Ульгэр» в Улан-Удэ завершают усиление стен

В театре «Ульгэр» в Улан-Удэ завершают усиление стен
Общество,  Фото:УКС правительства РБ
Сейчас на объекте работают 55 человек

В Улан-Удэ продолжается реконструкция театра кукол «Ульгэр». Сейчас подрядная организация завершает работы по усилению стен здания. В этом году планируется построить весь каркас здания театра, закрыть тепловой контур и выполнить благоустройство. Сейчас на объекте работает 55 человек и четыре единицы техники, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.

- Строительно-монтажные работы здания будут выполнены до конца этого года. В следующем году приступаем к отделке помещений. Сейчас мы отрабатываем с министерством культуры Бурятии дизайн-проект, по которому будет проходить отделка здания. То есть каким образом будет проводиться покраска стен, какие будут цветовые решения и тому подобное, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.


Он напомнил, что при реконструкции возникли сложности из-за того, что здание построено ещё в начале прошлого века и является культурным наследием. В связи с этим объект прошёл три экспертизы: техническую, экологическую и историко-культурную.

- При демонтаже перекрытий здания были выявлены непредвиденные работы. На сегодняшний день все технические решения есть и с проектной организацией мы отработали. Кроме этого, из-за введённых санкций в прошлом году нам пришлось заменить часть оборудования на аналог. Поэтому мы также вынуждены были вносить изменения в проектную документацию и сроки поставки сдвинулись. До конца этого года оборудование будет поставлено на объект. Что касается строительных работ, то они идут согласно графику, - добавил Анатолий Урбанов.

Стоимость реконструкции театра более 900 миллионов рублей. Контракт заключен с ООО «Буряпроектреставрация».


Справка:

Здание будущего театра по улице Ленина, 46 было построено в 1917 году, является объектом культурного наследия. В 1920 году в нём на съезде трудового населения Забайкалья была принята декларация об образовании Дальневосточной Республики и избрано правительство.

В 2017 году историческое здание было признано аварийным, оно было закрыто для посещений. До 2017 года в здании находились театр кукол и музей природы.

театр "Ульгэр" строительство

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