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В Бурятии жители райцентра недовольны «удручающим» фонтаном

В Бурятии жители райцентра недовольны «удручающим» фонтаном
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его используют вместо урны для мусора

Жителей Бичуры опечалило состояние фонтана около районного дома культуры (ДК). Люди заявили, что он не работает, там застоялась вода и к тому же кто-то выбрасывает в чашу мусор и бутылки.

- Для чего вкладывали столько денег в благоустройство территории? Чтобы люди наслаждались удручающим видом фонтана? Когда его приведут в надлежащее состояние и запустят? – поинтересовались сельчане в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».

В управлении культуры районной администрации сообщили, что директору ДК сделали замечание по поводу мусора и напомнили ему о необходимости соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории. А в комитете по развитию инфраструктуры отметили: сотрудники хозяйственно-транспортного отдела уже обследовали фонтан. Они пришли к неутешительным выводам.

- Требуется капитальный ремонт, замена насоса, фундаментные работы, – подчеркнули в комитете и заверили, что после подготовки сметы приступят к поиску источников финансирования на эти цели. 
фонтан жалобы

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