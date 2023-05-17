Его используют вместо урны для мусора
Жителей Бичуры опечалило состояние фонтана около районного дома культуры (ДК). Люди заявили, что он не работает, там застоялась вода и к тому же кто-то выбрасывает в чашу мусор и бутылки.
- Для чего вкладывали столько денег в благоустройство территории? Чтобы люди наслаждались удручающим видом фонтана? Когда его приведут в надлежащее состояние и запустят? – поинтересовались сельчане в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».
В управлении культуры районной администрации сообщили, что директору ДК сделали замечание по поводу мусора и напомнили ему о необходимости соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории. А в комитете по развитию инфраструктуры отметили: сотрудники хозяйственно-транспортного отдела уже обследовали фонтан. Они пришли к неутешительным выводам.
- Требуется капитальный ремонт, замена насоса, фундаментные работы, – подчеркнули в комитете и заверили, что после подготовки сметы приступят к поиску источников финансирования на эти цели.
В Бурятии жители райцентра недовольны «удручающим» фонтаном
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