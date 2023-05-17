В Бурятии жители райцентра недовольны «удручающим» фонтаном

Его используют вместо урны для мусора



Жителей Бичуры опечалило состояние фонтана около районного дома культуры (ДК). Люди заявили, что он не работает, там застоялась вода и к тому же кто-то выбрасывает в чашу мусор и бутылки.



- Для чего вкладывали столько денег в благоустройство территории? Чтобы люди наслаждались удручающим видом фонтана? Когда его приведут в надлежащее состояние и запустят? – поинтересовались сельчане в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».



В управлении культуры районной администрации сообщили, что директору ДК сделали замечание по поводу мусора и напомнили ему о необходимости соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории. А в комитете по развитию инфраструктуры отметили: сотрудники хозяйственно-транспортного отдела уже обследовали фонтан. Они пришли к неутешительным выводам.



- Требуется капитальный ремонт, замена насоса, фундаментные работы, – подчеркнули в комитете и заверили, что после подготовки сметы приступят к поиску источников финансирования на эти цели.

