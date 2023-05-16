В Бурятии в майские праздники стали меньше жаловаться на жизнь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обращений и претензий к властям от жителей республики стало меньше на 30%



В центре управления регионом (ЦУР) рассказали о жалобах, которые жители Бурятии присылали на прошлой неделе – с 8 по 14 апреля включительно. Всего их было 435 – на 167 меньше, чем неделей ранее, и 183 при этом поступило через портал Госуслуг.



В ЦУР заявили, что число обращений и вопросов к властям снизилось почти на 30%. И тому есть причина.



- Это связано с большим количеством выходных дней и праздничных мероприятий, – пояснила специалист центра управления регионом Елена Трофимова.



Наших земляков сильнее всего волновали вопросы здравоохранения (162 обращения), свалки и мусор (43) и состояние дорог (42). Далее идут благоустройство (38) и соцобслуживание и социальная защита (31).

