Тепло отключат с 22 мая
В Иркутске завершение отопительного сезона перенесли на 22 мая. Это связано с ухудшением погодных условий и ростом числа обращений граждан. Ранее ограничить подачу тепла планировали с 15 мая.
– Вчера в некоторых районах Иркутска в плановом порядке начали отключать теплоснабжение. Однако в последние несколько суток средняя температура снизилась, впереди также неблагоприятный прогноз. Будем следить за изменением температурного режима. Если погода позволит, отключать тепло начнём с 22 мая. Все ограниченное теплоснабжение будет восстановлено, – прокомментировал вице-мэр города Дмитрий Ружников.
В администрации также уточнили, что жители многоквартирных домов могут принять решение о завершении отопительного сезона раньше объявленного срока. Подробности необходимо уточнять в управляющей организации.
- В соответствии с действующим законодательством отключение отопления предусмотрено в случае, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней держится выше +8 градусов, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске из-за погоды продлили отопительный сезон
Общество, Фото:
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