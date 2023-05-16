За три месяца в Бурятии умерло 9 младенцев

Ушедшим из жизни малышам не было и года









В Бурятстате рассказали, как в республике обстоит ситуация с рождаемостью и смертностью. За три месяца (то есть с января по март) 2023 года из жизни в Бурятии ушло 2989 человек, а на свет появилось 2502. Это, соответственно, на 789 (или на 20,9%) и на 265 (или на 9,6%) меньше, чем за аналогичный период 2022-го.Естественная убыль населения составила 487 человек. Она наблюдалась в 19 районах. В лидерах при этом – Кабанский (9,1 человек на 1000 населения), Баунтовский (8,5), Мухоршибирский (7,7), Прибайкальский, Баргузинский (по 6,5) и Хоринский (6), а также Северобайкальск (6,3). Естественный прирост отмечался в Окинском (6,9), Иволгинском (2,1), Кижингинском (1,4) и Закаменском (0,7).Коэффициент рождаемости в целом по РБ оказался ниже уровня 2022 года на 8,8% и составил 10,4 новорожденных на 1000 жителей. Она увеличилась в Закамне, Оке и Кижинге и упала в Северобайкальске, Селенгинском и Кабанском районах.Коэффициент смертности по сравнению с январём-мартом 2022-го снизился с 15,6 до 12,4 умерших на 1000 населения (или на 20,5 %). Больше всего покойников было в Джидинском, Баргузинском, Прибайкальском, Баунтовском эвенкийском и Хоринском районах (более 18 на 1000 человек). В Бурятии за это время умерло девять детей в возрасте до года.- Коэффициент младенческой смертности снизился с 5,7 до 3,3 новорождённых на 1000 родившихся (на 42,1 %), – отметили в Бурятстате.Жениться в Бурятии стали реже, чем разводиться – за три месяца 1089 пар зарегистрировали брак, а 1145 его расторгли. Если в январе – сентябре 2022-го на 1000 новых союзов приходилось 853 развода, то в 2023-м – уже 952.