В Улан-Удэ расскажут о восхождениях на высочайшие вершины СССР

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников



25 мая в Улан-Удэ состоится традиционная встреча в «Клубе путешественников». Очередным гостем станет многократный восходитель на высочайшие вершины СССР: пик Коммунизма (7495м), пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), пик Корженевской (7105 м), пик Хан-Тенгри (7010 м), обладатель звания «Снежный Барс» Олег Николаев.



Встреча пройдёт в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта. Участников ждёт рассказ о горах: Тянь-Шане, Памире, Кавказе и Алтае, а также об альпинизме, о технических восхождениях на вершины Баргузинского хребта и Восточного Саяна и о многом другом. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

