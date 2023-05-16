В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников
25 мая в Улан-Удэ состоится традиционная встреча в «Клубе путешественников». Очередным гостем станет многократный восходитель на высочайшие вершины СССР: пик Коммунизма (7495м), пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), пик Корженевской (7105 м), пик Хан-Тенгри (7010 м), обладатель звания «Снежный Барс» Олег Николаев.
Встреча пройдёт в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта. Участников ждёт рассказ о горах: Тянь-Шане, Памире, Кавказе и Алтае, а также об альпинизме, о технических восхождениях на вершины Баргузинского хребта и Восточного Саяна и о многом другом. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ расскажут о восхождениях на высочайшие вершины СССР
Общество, Фото:
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