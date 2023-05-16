Именно такой главный приз ждёт победителя второго сезона телешоу «Классная тема!»
Учителя Бурятии могут принять участие во всероссийском конкурсе «Классная тема!». Для этого нужно пройти тестирование и записать видеовизитку. Подать заявку на участие можно в мини-приложении телешоу «Классная Тема!» (возрастное ограничение 0+) в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/app8217023).
В прошлом году одним из финалистов конкурса стала Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56 Кабанского района. Она прошла в число 35 полуфиналистов первого сезона «Классной темы!». Всего в отборе принимали участие шесть тысяч человек со всей страны.
- При подаче заявки необходимо было опубликовать ролик урока на своей странице в соцсети. Я сделала видеоролик на тему «Основные признаки живых организмов», где на примере простого белого листа объяснила, что именно отличает живое от неживого. И когда я смотрела видео других участников, я думала: «Как у них все красиво снято! А у меня простой белый лист». Но потом мне позвонили и сказали, что я прошла в полуфинал! И вот это дало огромный импульс к развитию и пробудило веру в себя, - рассказала Елена Сергеевна о подаче заявки на «Классную тему!».
Заявки на участие принимаются до 20 июня. По итогам отборочного этапа учителя получат возможность выпустить свою авторскую передачу. Съёмки передачи будут проходить в Москве.
Учителя Бурятии могут выпустить авторскую передачу на канале «Россия 1»
Общество, Фото:
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