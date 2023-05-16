Учителя Бурятии могут выпустить авторскую передачу на канале «Россия 1»

Именно такой главный приз ждёт победителя второго сезона телешоу «Классная тема!»



Учителя Бурятии могут принять участие во всероссийском конкурсе «Классная тема!». Для этого нужно пройти тестирование и записать видеовизитку. Подать заявку на участие можно в мини-приложении телешоу «Классная Тема!» (возрастное ограничение 0+) в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/app8217023).



В прошлом году одним из финалистов конкурса стала Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56 Кабанского района. Она прошла в число 35 полуфиналистов первого сезона «Классной темы!». Всего в отборе принимали участие шесть тысяч человек со всей страны.



- При подаче заявки необходимо было опубликовать ролик урока на своей странице в соцсети. Я сделала видеоролик на тему «Основные признаки живых организмов», где на примере простого белого листа объяснила, что именно отличает живое от неживого. И когда я смотрела видео других участников, я думала: «Как у них все красиво снято! А у меня простой белый лист». Но потом мне позвонили и сказали, что я прошла в полуфинал! И вот это дало огромный импульс к развитию и пробудило веру в себя, - рассказала Елена Сергеевна о подаче заявки на «Классную тему!».



Заявки на участие принимаются до 20 июня. По итогам отборочного этапа учителя получат возможность выпустить свою авторскую передачу. Съёмки передачи будут проходить в Москве.



















