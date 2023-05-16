Интерактивное обучение вызывает повышенный интерес у детей
В Комсомольской школе в Еравнинском районе Бурятии работает автогородок. Здесь 102 учащихся и дошкольников учат правила дорожного движения. В мероприятиях школы регулярно проводятся сюжетно-ролевые игры и тренировки для учеников.
- Дети должны знать, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Эти навыки могут сохранить здоровье и жизнь. Автогородок делает процесс обучения более интерактивным, что повышает интерес к знаниям, - поделилась учитель Комсомольской средней школы Лхама Базарова.
Комплектация мобильного автогородка включает дорожное покрытие, четырёхсторонний перекрёсток с нанесённой дорожной разметкой, интерактивный стенд, светофоры, велосипеды, костюмы и другое.
- Мы очень рады, что правила дорожной безопасности мы изучаем наглядно и без рисков. Наши учителя проводят разные игры, благодаря которым мы быстро понимаем правила, - рассказал ученик восьмого класса.
Проект реализован в рамках национального проекта «Образование» по направлению «Успех каждого ребёнка».
В районной школе в Бурятии дети учат правила в автогородке
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