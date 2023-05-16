16 мая

15 мая

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В Бурятии военные следователи встретились со старшеклассниками

В Бурятии военные следователи встретились со старшеклассниками
Общество, 
Школьникам рассказали о профессии военного следователя

15 мая сотрудники военного следственного ведомства отметили годовщину образования военных следственных органов Следственного комитета РФ, истоки которого уходят в 1867 год. Именно тогда император Александр II утвердил военно-судебный устав. В этом документе впервые было введено понятие военного следователя, определён его статус и основные направления деятельности, а также пределы его полномочий.

В день образования военных следственных органов руководство военного следственного отдела СК России по гарнизону Сосновый Бор по доброй традиции встретилось со старшеклассниками средней школы № 5.

Представитель военного следственного отдела рассказал школьникам об особенностях профессии, об истории создания военных следственных органов, их становлении, изменении структуры и условий деятельности в различные эпохи развития государства.

Также ребятам рассказали об условиях поступления на службу в ведомство и рассказали, какими качествами должны обладать кандидаты.

- Отрадно, что собранная аудитория не понаслышке знакома с военной службой — большинство из ребят дети защитников Родины — профессиональных военных, для которых понятия долг, честь и служение Отечеству являются базовыми. Ребята с большим интересом внимали рассказчику, задавали вопросы, в пытливых глазах горел огонёк, - отметили в военном следственном отделе СК России по гарнизону Сосновый Бор.

По словам организаторов, возможно, кто-то из нынешних школьников пополнит ряды военных следственных органов.
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