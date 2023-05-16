В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов

В городской праздник внесли организационные изменения



В столице Забайкалья шествие трудовых коллективов отменили на День города 28 мая. Об этом 15 мая порталу «Культура 75» рассказал заместитель председателя комитета культуры Читы Алексей Немеров.



Традиционно в День города по центральным улицам города проходили колонной трудовые коллективы города. Как сообщили в комитете культуры, в этом году шествия отменили в целях безопасности.



В комитете культуры также подчеркнули, что информация о других массовых мероприятиях и вечернем концерте с участием приглашённых артистов появится позднее.



Напомним, что ежегодно Чита отмечает День города в последнее воскресенье мая.

