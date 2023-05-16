В городской праздник внесли организационные изменения
В столице Забайкалья шествие трудовых коллективов отменили на День города 28 мая. Об этом 15 мая порталу «Культура 75» рассказал заместитель председателя комитета культуры Читы Алексей Немеров.
Традиционно в День города по центральным улицам города проходили колонной трудовые коллективы города. Как сообщили в комитете культуры, в этом году шествия отменили в целях безопасности.
В комитете культуры также подчеркнули, что информация о других массовых мероприятиях и вечернем концерте с участием приглашённых артистов появится позднее.
Напомним, что ежегодно Чита отмечает День города в последнее воскресенье мая.
В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
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