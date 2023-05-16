16 мая

15 мая

Популярное

В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов

В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
Общество,  Фото:pixabay.com
В городской праздник внесли организационные изменения

В столице Забайкалья шествие трудовых коллективов отменили на День города 28 мая. Об этом 15 мая порталу «Культура 75» рассказал заместитель председателя комитета культуры Читы Алексей Немеров.

Традиционно в День города по центральным улицам города проходили колонной трудовые коллективы города. Как сообщили в комитете культуры, в этом году шествия отменили в целях безопасности.

В комитете культуры также подчеркнули, что информация о других массовых мероприятиях и вечернем концерте с участием приглашённых артистов появится позднее.

Напомним, что ежегодно Чита отмечает День города в последнее воскресенье мая.
Чита день города шествие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
Общество, 16.05.2023
Он состоится в Дульдургинском районе
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Золотого Руна»
Общество, 16.05.2023
В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений
В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
В Чите День города обойдётся без шествия трудовых коллективов
Общество, 16.05.2023
В городской праздник внесли организационные изменения
В Иркутске установят ещё более 400 камер видеонаблюдения
В Иркутске установят ещё более 400 камер видеонаблюдения
Общество, 16.05.2023
Они появятся там, где будет выполнено благоустройство
Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»
Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»
Общество, 16.05.2023
В республике впервые состоялся межрегиональный этап соревнований среди студенческих спортивных клубов
В Читу приедут овцеводы шести регионов
В Читу приедут овцеводы шести регионов
Общество, 16.05.2023
В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
Фоторепортаж: В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы
Фоторепортаж: В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы
Общество, 16.05.2023
К Богине Янжиме обращаются бездетные женщины, ей поклоняются артисты, музыканты, поэты и художники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого молебна
Педагоги детсадов Улан-Удэ соревновались в сборке автоматов
Педагоги детсадов Улан-Удэ соревновались в сборке автоматов
Общество, 16.05.2023
Прошёл городской конкурс «Мы светлой памяти верны»
На Ольхоне будут работать три парома
На Ольхоне будут работать три парома
Общество, 16.05.2023
Их запустят к началу туристического сезона на Байкале
В Бурятии активизировались медведи
В Бурятии активизировались медведи
Общество, 16.05.2023
Любителей природы предупреждают о возросшей вероятности встречи с «хозяином тайги»
Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше
Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше
Общество, 16.05.2023
Появятся новые дополнительные и прямые рейсы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^