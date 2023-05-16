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На Ольхоне будут работать три парома

На Ольхоне будут работать три парома
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Их запустят к началу туристического сезона на Байкале

На озере Байкал на паромной переправе «МРС – остров Ольхон» в Иркутской области с июня будут работать три парома. Сейчас автомобили и пассажиров на противоположный берег доставляет одно такое судно. Это паром «Дорожник». За одну поездку он берет на борт до десяти автомобилей. Два более вместительных парома сейчас проходят техническое обслуживание.

- В очереди на паром находится от 20 до 30 транспортных средств, за сутки перевозится 100-150 единиц транспортных средств. В основном трафик составляют транспортные средства, которые обеспечивают подготовку туристических объектов к туристическому сезону. Это перевозка стройматериалов и иные транспортные средства. С 20 мая будет выведен на линию второй паром, с 1 июня будет обеспечена работа всех трёх паромов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Прорабатывается вопрос создания электронной очереди на паром. Для неё необходима перехватывающая парковка, где автотранспорт будет ждать своей очереди. Паром и предполагаемая парковка находятся на землях Прибайкальского национального парка, в особо охраняемой территории озера Байкал. После оформления земельного участка будет заключён контракт на устройство электронной очереди. Он будет рассчитан на два года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ольхон туризм транспорт Паромные переправы Иркутская область Байкал

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