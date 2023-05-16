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В Бурятии определили самых метких и выносливых росгвардейцев

В Бурятии определили самых метких и выносливых росгвардейцев
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Состоялся чемпионат по служебному биатлону

В Улан-Удэ прошёл чемпионат территориального управления Росгвардии по служебному биатлону. В соревнованиях на меткость и выносливость приняли участие более 20 спортсменов – сотрудников и военнослужащих различных подразделений.

Участникам соревнований предстояло преодолеть дистанцию в три километра по пересечённой местности с двумя огневыми рубежами. Задачей участников было поразить цель из пистолета с расстояния 25 метров.



В личном первенстве среди мужчин лучший результат показал сотрудник ОМОН «Кречет» майор полиции Вячеслав Б., преодолев дистанцию за 10,52 минуты. Среди женщин лучший результат показала сотрудница СОБР «Барс» капитан полиции Ирина Т., показав время 12,56 минут.

Лучшие стрелки управления Росгвардии по Бурятии примут участие в первенстве Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по служебному биатлону в Хабаровске.

Победителям и призёрам чемпионата вручили кубки, медали и грамоты, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Росгвардия

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