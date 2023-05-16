В Бурятии торговке спиртом назначили штраф ниже минимального

Пенсионерка продала 200 гр спиртного



Жительницу Еравнинского района Бурятии привлекли к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей продукции.



- Сотрудники полиции выяснили, что женщина продала 200 гр спиртосодержащей продукции, являясь физическим лицом и не имея соответствующей лицензии на продажу алкоголя, - сообщила пресс-служба Еравнинского районного суда.



Санкцией ч.1ст.14.17.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Однако суд принял во внимание материальное положение сельчанки, её пенсионный возраст и назначил штраф ниже минимального. Пенсионерка должна заплатить 15 тысяч рублей.

