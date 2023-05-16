Пенсионерка продала 200 гр спиртного
Жительницу Еравнинского района Бурятии привлекли к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей продукции.
- Сотрудники полиции выяснили, что женщина продала 200 гр спиртосодержащей продукции, являясь физическим лицом и не имея соответствующей лицензии на продажу алкоголя, - сообщила пресс-служба Еравнинского районного суда.
Санкцией ч.1ст.14.17.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Однако суд принял во внимание материальное положение сельчанки, её пенсионный возраст и назначил штраф ниже минимального. Пенсионерка должна заплатить 15 тысяч рублей.
В Бурятии торговке спиртом назначили штраф ниже минимального
Общество, Фото:
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