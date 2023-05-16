Колесо Сансары весом 300 кг покажут на национальном балете в Улан-Удэ

До премьеры национального балета «Земля веры – Баргуджин Тукум» осталось несколько дней. Репетиции идут не только у артистов, но и у работников сцены, рассказали в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Каждый день монтировщики отрабатывают смену декораций, которая будет происходить во время антракта. Сложность заключается в том, что в спектакле используются подвесные алюминиевые конструкции весом 300 килограммов каждая. Пока зрители будут ждать второй акт, работники сцены должны быстро и слаженно всё сделать. Для этого проводят свои репетиции на скорость и на время.
- У нас стандартный антракт – 15 минут, но бывают большие спектакли, где мы репетируем смену декораций. Например, в балетах «Тысяча и одна ночь» (12+), в «Дон Кихоте» (6+) первый антракт – 20 минут. В опере «Кармен» (16+) тоже большие переходы идут, поэтому там первый антракт дольше. Поэтому в больших спектаклях, особенно премьерных мы тоже репетируем. В предстоящем балете «Земля веры —Баргуджин Тукум» используются подвесные массивные декорации. Из алюминия изготовлены три конструкции: крыша шалаша в первом акте, во втором акте - колесо сансары и солнце. Общий вес каждой конструкции составляет порядка 300 килограммов, - рассказал заведующий художественно-постановочной частью Александр Шобогоров.
Декорации до и во время спектакля устанавливают 11 человек. По словам Александра Шобогорова, в премьерном спектакле антракт может занять все 30 минут. Сложность заключается и в том, что в спектакле «Земля веры –Баргуджин Тукум» используется 56 световых приборов, которые тоже необходимо настраивать.
- В рамках подготовки к премьере мы закупили экраны, проектор, которые останутся в театре. Создаются очень масштабные декорации. У нас в театре ещё таких огромных конструкций на сцене не устанавливалось, — отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.
Премьера национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум» в постановке Никиты Дмитриевского состоится 19 и 20 мая в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, спектакль осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке республиканского министерства.
Композитором выступила Анастасия Дружинина, заведующая музыкальной частью Буряад театра, автор либретто — Геннадий Башкуев, художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.
Главные герои — души влюблённых, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Балет основан на бурятской мифологии, освещённой в научной литературе.
Возрастное ограничение 12+