Колесо Сансары весом 300 кг покажут на национальном балете в Улан-Удэ









Возрастное ограничение 12+



До премьеры национального балета «Земля веры – Баргуджин Тукум» осталось несколько дней. Репетиции идут не только у артистов, но и у работников сцены, рассказали в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.Каждый день монтировщики отрабатывают смену декораций, которая будет происходить во время антракта. Сложность заключается в том, что в спектакле используются подвесные алюминиевые конструкции весом 300 килограммов каждая. Пока зрители будут ждать второй акт, работники сцены должны быстро и слаженно всё сделать. Для этого проводят свои репетиции на скорость и на время.- У нас стандартный антракт – 15 минут, но бывают большие спектакли, где мы репетируем смену декораций. Например, в балетах «Тысяча и одна ночь» (12+), в «Дон Кихоте» (6+) первый антракт – 20 минут. В опере «Кармен» (16+) тоже большие переходы идут, поэтому там первый антракт дольше. Поэтому в больших спектаклях, особенно премьерных мы тоже репетируем. В предстоящем балете «Земля веры —Баргуджин Тукум» используются подвесные массивные декорации. Из алюминия изготовлены три конструкции: крыша шалаша в первом акте, во втором акте - колесо сансары и солнце. Общий вес каждой конструкции составляет порядка 300 килограммов, - рассказал заведующий художественно-постановочной частью Александр Шобогоров.Декорации до и во время спектакля устанавливают 11 человек. По словам Александра Шобогорова, в премьерном спектакле антракт может занять все 30 минут. Сложность заключается и в том, что в спектакле «Земля веры –Баргуджин Тукум» используется 56 световых приборов, которые тоже необходимо настраивать.- В рамках подготовки к премьере мы закупили экраны, проектор, которые останутся в театре. Создаются очень масштабные декорации. У нас в театре ещё таких огромных конструкций на сцене не устанавливалось, — отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.Премьера национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум» в постановке Никиты Дмитриевского состоится 19 и 20 мая в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, спектакль осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке республиканского министерства.Композитором выступила Анастасия Дружинина, заведующая музыкальной частью Буряад театра, автор либретто — Геннадий Башкуев, художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.Главные герои — души влюблённых, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Балет основан на бурятской мифологии, освещённой в научной литературе.