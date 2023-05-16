Педагоги детсадов Улан-Удэ соревновались в сборке автоматов

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Прошёл городской конкурс «Мы светлой памяти верны»



В столице Бурятии на базе детского сада №72 «Алёнушка» и центра допризывной подготовки прошёл ежегодный городской военно-патриотический конкурс «Мы светлой памяти верны», посвящённый 78-й годовщине со Дня Победы. В конкурсе приняли участие педагоги из 15 дошкольных образовательных учреждений Улан-Удэ.



Участники прошли следующие этапы: тестирование, стрельба из ПВ, и медицинская подготовка, КСУ, ОЗК, разборка\сборка автомата в центре допризывной подготовки. Последним этапом стала строевая подготовка, которая проходила на территории детского сада «Алёнушка».



В перерыве участники пробовали полевую кухню: солдатскую кашу, пели песни патриотической направленности и общались с коллегами.



По итогам всех конкурсных испытаний гран-при получил детский сад №173 «Росинка». Первое место занял детский сад №59 «Золотой ключик». Второе место занял детский сад №52 «Ая-Ганга». Третье место у детского сада №89 «Журавлёнок», сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



