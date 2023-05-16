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В Бурятии рассказали о поддержке опекунов и приёмных родителей

В Бурятии рассказали о поддержке опекунов и приёмных родителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Им полагаются ежемесячные денежные выплаты

В министерстве социальной защиты Бурятии напомнили, на какие выплаты и меры соцподдержки вправе рассчитывать приёмные родители и опекуны. Во-первых, им полагаются ежемесячные пособия размером в 7 тысяч 875 рублей, а тем, кто проживает в северных районах – 8 тысяч 532 рубля.

При этом размер выплаты зависит от даты назначения опеки либо заключения с органами опеки и попечительства договора о приёмной семье, а не от дня подачи соответствующего заявления.

Кроме того, для жителей республики, принявших  ребёнка (первого, второго и последующих) в свою семью, по договору предусмотрено денежное вознаграждение, которое также перечисляется каждый месяц. А если в семье трое и более (своих и усыновлённых) детей младше 18 лет, ей компенсируют 30% расходов на электроэнергию и коммунальные услуги.

Многодетным с приёмными ребятишками раз в год назначают и перечисляют компенсацию за твёрдое топливо. Для этого достаточно предоставить чек на его покупку.

Среди других мер поддержки – ежемесячная выплата размером в 235 рублей на каждого ребёнка, пока ему не исполнится 16 лет, а если он учится в школе – то до окончания обучения. Ребятишек до 6 лет бесплатно обеспечивают лекарствами по рецептам.
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