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В пригороде Улан-Удэ построят детсад на 250 мест

В пригороде Улан-Удэ построят детсад на 250 мест
Общество,  Фото:УКС
Он появится в селе Поселье

Выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство детского сада на 250 мест в селе Поселье в Бурятии. Земельный участок для строительства детского сада располагается в центральной части села, между улицей Магистральная и средней общеобразовательной школой.

Село административно входит в состав Иволгинского района и находится в пригороде города Улан-Удэ, тесно соседствуя с городскими микрорайонами Солдатский, Исток, садоводческими товариществами. Поскольку пригороды столицы Бурятии активно застраиваются, в Поселье сформировался стабильный спрос на дошкольные учреждения.

Детский сад планируется разместить в отдельно стоящем двухэтажном здании, состоящем из 5-ти блоков. В составе помещений детсада предусмотрены 10 изолированных, так называемых «групповых» на 25 детей каждая. В «групповой», включающей в себя целый набор помещений для игр и занятий, принятия пищи, спальни для дневного сна, раздевалки, туалетной комнаты и буфетной создаются условия для занятий, отдыха, игр, питания, гигиены детей. Каждая возрастная группа размещается в помещениях «групповой», изолированной от других помещений детского сада.

В здании также предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, сопутствующие помещения медицинского назначения, пищеблок, административные, хозяйственные и бытовые комнаты для персонала. Общая площадь здания детского сада – 5264,2 кв. м.

В связи с тем, что в селе отсутствуют централизованные сети теплоснабжения, принято решение о строительстве автономной газовой котельной.

Современный облик зданию придаст отделка фасадов панелями с вертикальным рустом (делениями) серого и белого цветов, разной ширины, с вставками жёлтого, оранжевого и белого.

Финансирование строительства планируется за счёт средств бюджетной системы, сообщает управление капитального строительства.

Улан-Удэ Иволгинский район Бурятия строительство детский сад

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