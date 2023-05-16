Федеральные дорожники отремонтируют 25 км автомобильной дороги А-333

На федеральной автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией стартовал ремонт четырёх участков дороги.Основные работы пройдут в Тункинском районе Бурятии, там отремонтируют три участка общей протяжённостью 19 км. Самый протяжённый из них, участок со 140-го по 151-й км. Специалисты заменят существующее покрытие дорожной одежды, восстановят систему поверхностного водоотвода, исправят профиль проезжей части с целью устранения просадок. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объекте заменят элементы обустройства: установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку.На участке с 151-го по 155-й км для основания дорожного покрытия будет использован асфальтогранулобетон. Этот дорожно-строительный материал из щебня, цемента, битумной эмульсии и переработанного асфальтобетона, позволит значительно сэкономить средства, не теряя при этом прочностные характеристики дорожного покрытия. Также в рамках обустройства данного объекта предусмотрено восстановление остановочных пунктов, пешеходных дорожек и барьерного ограждения.На третьем участке от 186-го по 190-й км дорожники заменят существующую дорожную одежду, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. Верхний слой дорожного покрытия выполнят из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке восстановят поперечный профиль проезжей части, чтобы обеспечить поверхностный водоотвод, установят новое барьерное ограждение и сигнальные столбики.Четвёртый участок ремонта проходит в Слюдянском районе Иркутской области, начиная с 0-го по 6-й км дороги. Здесь специалисты выполнят устройство новых тротуаров, общей протяжённостью 4400 пог. м и установят 3830 пог. м перильного ограждения. Помимо этого, в планах управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» установить 13 новых автопавильонов в населённом пункте Култук.Работы на всех участках планируют завершить к осени 2023 года.