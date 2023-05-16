В улан-удэнском роддоме появился буддийский алтарь











В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ открыли кабинет Традиционной Буддийской Сангхи. Здесь верующие женщины смогут помолиться перед родами.- Комната благополучно скажется на процессе родоразрешения, ведь духовный настрой очень важен для женщины в такой ответственный и сложный момент жизни, как роды, - подчеркнули сотрудники роддома.В небольшой комнате установлены необходимые для этого атрибуты – алтарь, благовония, подношения и пр.