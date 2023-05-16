Жителей Бурятии научили, как искать клещей у собак

Паразиты становятся заметны, когда уже напились крови животных
На официальной странице городской ветеринарной станции Улан-Удэ во «ВКонтакте» рассказали, как уберечь от клещей четвероногих питомцев. Специалисты пояснили: паразиты цепляются к коже животных, чтобы пить кровь. Это их источник питания.
Вместе со слюной насекомые переносят различные заболевания, которые поражают организм собак и даже могут привести к их смерти. При этом обнаружить клещей не так-то просто.
- Из-за своего серо-коричневого окраса они сливаются с шерстью. Увидеть их можно, когда они уже напились крови и превратились из плоских в шарообразных, напоминающих бородавку или выпуклую родинку, – рассказали на ветстанции.
Поэтому следует пользоваться специальными защитными средствами, а после каждой прогулки внимательно осматривать питомца – начиная с морды.
- Уделите внимание подмышкам и паху – там паразиты присасываются чаще всего. Прочёсывайте шерсть, приподнимая её. Если заметили что-то подозрительное, незамедлительно отправляйтесь к ветеринару, – советуют специалисты.
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