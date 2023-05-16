Жителей Бурятии научили, как искать клещей у собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Паразиты становятся заметны, когда уже напились крови животных



На официальной странице городской ветеринарной станции Улан-Удэ во «ВКонтакте» рассказали, как уберечь от клещей четвероногих питомцев. Специалисты пояснили: паразиты цепляются к коже животных, чтобы пить кровь. Это их источник питания.



Вместе со слюной насекомые переносят различные заболевания, которые поражают организм собак и даже могут привести к их смерти. При этом обнаружить клещей не так-то просто.



- Из-за своего серо-коричневого окраса они сливаются с шерстью. Увидеть их можно, когда они уже напились крови и превратились из плоских в шарообразных, напоминающих бородавку или выпуклую родинку, – рассказали на ветстанции.



Поэтому следует пользоваться специальными защитными средствами, а после каждой прогулки внимательно осматривать питомца – начиная с морды.



- Уделите внимание подмышкам и паху – там паразиты присасываются чаще всего. Прочёсывайте шерсть, приподнимая её. Если заметили что-то подозрительное, незамедлительно отправляйтесь к ветеринару, – советуют специалисты.

