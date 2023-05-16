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В Бурятии высадили деревья в детсаду и возле дома культуры

В Бурятии высадили деревья в детсаду и возле дома культуры
Общество,  Фото:Администрация Мухоршибирскго района
Высажено более полусотни саженцев

В Харашибирском сельском поселении высадили «Сад памяти». Тридцать пять елей, девять берёз и семь черёмух зацветут в память о воинах-победителях на территориях детской площадки и дома культуры. Деревья сажали совместно с лесничеством, лесхозом Мухоршибирского района, Центром дополнительного образования, общественными инспекторами.

- Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле. «Сад Памяти» - это не просто акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, историю страны и историю каждой семьи, - пояснили в администрации Мухоршибирскго района.

Акция также была посвящена и Всероссийскому дню посадки леса, или Дню посадки деревьев в России, который ежегодно отмечается 14 мая.


озеленение посадка деревьев

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