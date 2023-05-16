Высажено более полусотни саженцев
В Харашибирском сельском поселении высадили «Сад памяти». Тридцать пять елей, девять берёз и семь черёмух зацветут в память о воинах-победителях на территориях детской площадки и дома культуры. Деревья сажали совместно с лесничеством, лесхозом Мухоршибирского района, Центром дополнительного образования, общественными инспекторами.
- Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле. «Сад Памяти» - это не просто акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, историю страны и историю каждой семьи, - пояснили в администрации Мухоршибирскго района.
Акция также была посвящена и Всероссийскому дню посадки леса, или Дню посадки деревьев в России, который ежегодно отмечается 14 мая.
В Бурятии высадили деревья в детсаду и возле дома культуры
Общество, Фото:
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