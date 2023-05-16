В Бурятии сельчане пожаловались на уходящий под воду «мост»

Некоторые из них не смогли преодолеть шаткую переправу через реку
Жителей села Лиственничное, которое находится в Прибайкальском районе Бурятии, озадачило странное сооружение через реку Итанца. Люди назвали его подобием пешеходного мостика. Одна из сельчан заявила, что хотела пройти по переправе к утренней маршрутке, чтобы уехать на работу, но безуспешно.
- Пришлось вернуться и вызвать такси. Непонятно, для каких пешеходов сделали такой мостик. Наверное, для любителей купания в ледяной воде – особенно по утрам, – написала она в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
На фото, опубликованном в том же чате, видно, что часть сооружения ушла под воду, да и вообще оно очень хлипкое и какое-то ненадёжное.
Первый замглавы Прибайкальского района Сергей Ситников сообщил, что это временная переправа. Её оборудовала для собственных нужд подрядная организация, ведущая работы в населённом пункте.
- Понтонный проезд не предназначался для передвижения граждан, – отметил Ситников. – В ближайшее время подрядчик должен демонтировать его в целях безопасности.
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