В столице Бурятии готовятся к затяжным дождям





В Улан-Удэ начали готовиться к сезону дождей. Недавно Александр Солдаткин – директор комбината по благоустройству (КБУ), подведомственного комитету городского хозяйства, проверил, в каком состоянии находится техника для откачки луж на улицах. Это 10 вакуумных автомобилей и 6 мотопомп.По словам руководителя КБУ, в ближайшее время в городе ожидаются продолжительные осадки.- Мы заранее подготовились к ним. Всё оборудование и техника для откачки луж сегодня исправно функционирует, – отметил Александр Солдаткин.Кроме того, коммунальщики с начала марта очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественный отвод дождевой воды и нечистот в ливнеприемники. С наступлением лета под особый контроль возьмут дорожные участки, где нет ливнёвок, чтобы оперативно ликвидировать образовывающиеся там лужи.