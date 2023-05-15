В пригороде Улан-Удэ высадили молодые берёзки









В преддверии Всероссийского дня посадки леса в селе Иволгинске прошла экологическая акция. Вдоль трассы параллельно физкультурно-спортивного комплексу открытого типа появилась зелёная зона. Молодые берёзки, которые только-только начинают осваиваться на новом месте, предоставило Иволгинское лесничество.- Посаженные деревья не только станут эстетическим дополнением для ФСК, но и смогут эффективно «гасить» шум от проходящего мимо автотранспорта. Не будем забывать и о том, что лес очищает загрязнённый воздух. Это немаловажно для тех, кто активно занимается спортом на этом объекте, - сообщили администрации Иволгинского района Бурятии.В посадке саженцев приняли участие глава Иволгинского района Николай Емонаков, председатель районного совета депутатов Виктор Пастухов, замглавы района Михаил Дружинин, директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов, сотрудники этой дорожной организации, а также районного управления инфраструктуры.