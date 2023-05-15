В пригороде Улан-Удэ высадили молодые берёзки

В преддверии Всероссийского дня посадки леса в селе Иволгинске прошла экологическая акция. Вдоль трассы параллельно физкультурно-спортивного комплексу открытого типа появилась зелёная зона. Молодые берёзки, которые только-только начинают осваиваться на новом месте, предоставило Иволгинское лесничество.
- Посаженные деревья не только станут эстетическим дополнением для ФСК, но и смогут эффективно «гасить» шум от проходящего мимо автотранспорта. Не будем забывать и о том, что лес очищает загрязнённый воздух. Это немаловажно для тех, кто активно занимается спортом на этом объекте, - сообщили администрации Иволгинского района Бурятии.
В посадке саженцев приняли участие глава Иволгинского района Николай Емонаков, председатель районного совета депутатов Виктор Пастухов, замглавы района Михаил Дружинин, директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов, сотрудники этой дорожной организации, а также районного управления инфраструктуры.