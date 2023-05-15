В Улан-Удэ более 2600 старшеклассников навсегда простятся со школой

Последние звонки в большинстве городских СОШ прозвенят 23 мая
В следующий вторник, 23 мая, в 50 школах бурятской столицы пройдут последние звонки. И только в восьми СОШ – № 5, 15, 18, 23, 31, 41, 52 и 58 – они прозвенят в другие дни. Дело в том, что в некоторых учебных заведениях сейчас в разгаре капитальный ремонт, а в других развернули пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом на очередном брифинге в мэрии сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
- Традиционной датой последних звонков в России считается 25 мая. В последние годы её немного сдвинули. Это связано, в первую очередь, со сроками сдачи выпускных экзаменов, – пояснила Митрофанова. – В большинстве муниципальных школ торжественные мероприятия состоятся 23 мая, а уже 24-го в 17 пунктах проведения экзаменов девятиклассники будут сдавать ОГЭ по истории, физике и биологии.
Со школой в этом году попрощаются 2643 одиннадцатиклассников. Девятый класс окончат 5932 ученика. Во всех СОШ уже назначили ответственных за безопасность на праздничных мероприятиях и соблюдение правил пожарной безопасности и правопорядка. С самими ребятами и их родителям провели инструктажи. Контроль за входом в общеобразовательные учреждения и в места проведения последних звонков усилили, а доступ посторонним туда ограничили.
Кроме того, 23 мая в Улан-Удэ на весь день запретят розничную торговлю алкоголем. В городе будут дежурить сотрудники ПДН. Во всех 58 городских школах организуют проверочные рейды с участием педагогов и родительской общественности.
В честь объявленного в России Года педагога и наставника прощание со школой по всей стране начнётся с онлайн-эфира 20 мая, во время которого дадут старт масштабной акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». Весь месяц в его рамках родители и ученики будут чествовать любимых преподавателей, публикуя посты и видео о школьных годах и учителях, которые вдохновили их на различные свершения. Марафон закончится в единый день выпускных.
Возрастное ограничение – 0+
В Улан-Удэ более 2600 старшеклассников навсегда простятся со школой
Общество, Фото:
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