Ветер усилится до 20 м/с
В ближайшие дни в Бурятии ожидается дождливая и ветреная погода. Столбик термометра в ночные часы местами опустится до -10 градусов, днём воздух прогреется до +22.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 16 мая, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12, днём до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами до -10, днём +12,+17, местами +5,+10.
В среду, 17 мая, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём по северной половине местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью от +2,-3, местами -5,-10, днём +17,+22, местами +7,+12.
В четверг, 18 мая, облачно, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, утром и днём на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по востоку местами грозы. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -3,-8, днём +8,+13, по востоку и северу +16,+21, по юго-западу и Прибайкалью при осадках +3,+8.
Бурятию ждёт дождливая погода
Общество, Фото:
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