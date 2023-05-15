Самбистки Бурятии отличились на чемпионате России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

У спортсменок 4 медали турнира



Успешно выступили на чемпионате России самбистки из Бурятии, воспитанницы республиканской спортивно-адаптивной школы.



Так, на чемпионате России по спорту слепых (самбо) отличилась Кристина Селиванова. Она стала чемпионкой J1 в весовой категории 70 кг. Тренером спортсменки является Ольга Байдаева, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Кроме этого, чемпионат страны по спорту глухих (самбо) принёс трём представительницам прекрасного пола под руководством Анны Смирновой три бронзовые медали. Обладательницами наград главного национального старта страны стали: Туяна Бадмаева в весовой категории 65 кг, Вера Загузина в весе 59 кг и Сарюна Убушеева в весовой категории 72 кг.



Чемпионат проходил в Зеленограде с 13 по 15 мая и собрал сильнейших спортсменов из разных регионов России.

