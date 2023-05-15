В Бурятии ещё у одной выпивающей женщины отобрали детей

Ещё у одной жительницы Закаменского района забрали детей. Сотрудники органов опеки посетили несколько проблемных семей после поступивших к ним сигналов. Соцработники проверили, в каких условиях живут несовершеннолетние.
Выяснилось, что многодетная мать из села Баянгол часто прикладывается к бутылке. У женщины изъяли троих ребятишек и поместили их в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН), сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».
Со всеми родителями провели профилактические беседы. Им напомнили об ответственности за воспитание детей, о недопустимости злоупотребления алкоголем и необходимости вести достойный образ жизни. На минувшей неделе ребятишек лишились ещё две выпивающие матери из Закамны. Органы опеки выяснили, что они жили в плохих условиях и даже не ходили в школу.