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Режиссёр анимационного кино Мария Муат провела мастер-класс в Улан-Удэ

Режиссёр анимационного кино Мария Муат провела мастер-класс в Улан-Удэ
Общество,  Фото:колледж искусств имени Чайковского
Она приехала на международный детский кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок»

Жители Бурятии могут пройти мастер-классы от ведущих кинодеятелей и мультипликаторов России. Они проходят в рамках программы международного кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» с 13 по 17 мая в Школе креативных индустрий (возрастное ограничение 6+).

В субботу состоялся мастер-класс заслуженной артистки России, профессора ВГИК, руководителя анимационной студии «Пчела», автора более 30 анимационных фильмов, удостоенных национальных и международных наград, режиссёра анимационного кино Марии Муат.

Мария Муат подробно рассказала о том, как проходят съёмки мультипликационных фильмов, насколько это сложный и кропотливый труд. На съёмки 12-минутного фильма уходит около года работы над постановкой.


В основном речь шла о кукольных анимациях, ребята вспомнили популярные мультфильмы, которые смотрели ещё мамы и папы, будучи малышами – «Коапп» (0+), «Дядюшка АУ в городе» (0+) и многие другие, пусть и не такие известные.

Ребята задали вопросы о съемках мультфильмов, увидели кукольные и нарисованные ленты, познакомились с главными героями – куклами. Для режиссёра все куклы – это живые персонажи, которые имеют свой характер и манеру передвигаться, вести себя перед камерой.

На этой недели мастер-классы в ШКИ «Байкал Арт» продолжатся.
мастер-класс мультфильмы

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