В Бурятии изменился перечень документов для пропуска в погранзону

В пограничном управлении ФСБ России по Бурятии сообщили, что перечень обязательных документов для получения пропуска или разрешения для нахождения в пограничной зоне изменился. Изменения начали действовать с 26 марта, когда в силу вступил соответствующий приказ ФСБ РФ.
Теперь, помимо заявления, необходимо вместе с копией страниц документа, удостоверяющего личность, предоставлять сведения о регистрации по месту жительства.
- При обращении юридического лица или индивидуального предпринимателя за пропуском или разрешением через представителя, к заявлению дополнительно прикладываются копии ранее обозначенных документов в отношении представителя и документов, подтверждающих его полномочия, – пояснили в погрануправлении.
Если человек ещё не достиг 18 лет, потребуется копия справки, подтверждающей его дееспособность. Родителям (законным представителям) нужно предъявить копии страниц документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего – тоже вместе с пропиской, а также копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
Копии должны быть пригодными для прочтения и отражать содержание подлинников, в противном случае в оформлении разрешения для пропуска в погранзону могут отказать.
Обратиться в пограничное управление ФСБ России по Бурятии можно по почтовой связи, через электронную почту ([email protected]) или лично явившись в пограничный орган или его подразделения.
Как сообщал «Байкал-Daily», для ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль границы необходимо разрешение пограничного органа. Пропуск туда осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным и коллективным пропускам, выдаваемыми пограничными органами на основании личных заявлений.