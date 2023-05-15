Они вновь состоятся на Верхней Берёзовке
В эту субботу, 20 мая, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ пройдёт региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2023».
Фестиваль охватит большой возрастной диапазон участников от 12 лет до 55 лет и старше. Участников и болельщиков ждут конкурсы и развлекательная программа, сообщили в минспорта Бурятии.
- Максимальное время пребывания на дистанции 60 минут. За каждую просроченную полную или неполную минуту с результата участника снимается один контрольный пункт. За нечёткую, неправильную отметку КП, прохождение данного КП не засчитывается, - пояснил президент федерации спортивного ориентирования Бурятии Евгений Осипов.
Регистрация на участие доступна до 22 часов 17 мая по ссылке https://orgeo.ru/event/participants/28188#tab.
Программа мероприятия:
10.00 - 12.00 - приём заявок на месте старта;
11.20 - 11.40 - церемония открытия;
Старты массовых забегов по возрастным группам:
1 забег 12.10 - М/Ж 12 (после финиша сдают карты) отмечают не более 12 КП;
2 забег 12.20 –М/Ж 14 (после финиша сдают карты) отмечают не более 14 КП;
3 забег 12.30 –М/Ж 16 (после финиша сдают карты) отмечают не более 16 КП;
4 забег 12.40 – М/Ж 18 Д/Ю 20 Студенты отмечают не более 16 КП;
5 забег 12.50 – М/Ж 21, М/Ж 35 – М/Ж 55, отмечают как можно больше из 25 КП за время не более 60 минут.
13.00 - 15.00 - конкурсы. Мини-ориентирование «Спортивный лабиринт», развлекательная программа.
15.00 - 16.00. Награждение. Церемония закрытия фестиваля.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдут соревнования «Российский Азимут - 2023»
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