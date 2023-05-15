В Улан-Удэ пройдут соревнования «Российский Азимут - 2023»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они вновь состоятся на Верхней Берёзовке



В эту субботу, 20 мая, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ пройдёт региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2023».



Фестиваль охватит большой возрастной диапазон участников от 12 лет до 55 лет и старше. Участников и болельщиков ждут конкурсы и развлекательная программа, сообщили в минспорта Бурятии.



- Максимальное время пребывания на дистанции 60 минут. За каждую просроченную полную или неполную минуту с результата участника снимается один контрольный пункт. За нечёткую, неправильную отметку КП, прохождение данного КП не засчитывается, - пояснил президент федерации спортивного ориентирования Бурятии Евгений Осипов.



Регистрация на участие доступна до 22 часов 17 мая по ссылке https://orgeo.ru/event/participants/28188#tab.



Программа мероприятия:



10.00 - 12.00 - приём заявок на месте старта;

11.20 - 11.40 - церемония открытия;



Старты массовых забегов по возрастным группам:



1 забег 12.10 - М/Ж 12 (после финиша сдают карты) отмечают не более 12 КП;

2 забег 12.20 –М/Ж 14 (после финиша сдают карты) отмечают не более 14 КП;

3 забег 12.30 –М/Ж 16 (после финиша сдают карты) отмечают не более 16 КП;

4 забег 12.40 – М/Ж 18 Д/Ю 20 Студенты отмечают не более 16 КП;

5 забег 12.50 – М/Ж 21, М/Ж 35 – М/Ж 55, отмечают как можно больше из 25 КП за время не более 60 минут.

13.00 - 15.00 - конкурсы. Мини-ориентирование «Спортивный лабиринт», развлекательная программа.

15.00 - 16.00. Награждение. Церемония закрытия фестиваля.





Возрастное ограничение 0+

