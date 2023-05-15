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В Улан-Удэ за неделю произошло 29 засоров

В Улан-Удэ за неделю произошло 29 засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты промыли более 500 метров канализации

В МУП «Водоканал» представили еженедельную сводку об авариях на сетях – с 8 по 14 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили семь повреждений и ликвидировали 29 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 36.

В Улан-Удэ также промыли шесть участков канализации протяжённостью 562 метра и обследовали ещё 1020 пожарных гидрантов – 65% от их общего числа, сообщили в «Водоканале».
канализация Водоканал

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