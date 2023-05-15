Специалисты промыли более 500 метров канализации
В МУП «Водоканал» представили еженедельную сводку об авариях на сетях – с 8 по 14 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили семь повреждений и ликвидировали 29 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 36.
В Улан-Удэ также промыли шесть участков канализации протяжённостью 562 метра и обследовали ещё 1020 пожарных гидрантов – 65% от их общего числа, сообщили в «Водоканале».
В Улан-Удэ за неделю произошло 29 засоров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там пообещали убрать опасные лестницы и начали разбираться с самовольщиками
Госинспекторы дали ей кличку Флора
Они вновь состоятся на Верхней Берёзовке
Специалисты промыли более 500 метров канализации
В некоторых микрорайонах она появилась ещё накануне
Чингис Раднаев представит Дальний Восток
Штурмовать вершину мира он будет уже через несколько дней
У него осталась маленькая дочь
Сбежавший из дома пёс поставил на уши волонтёров
Акция проводилась в Заиграевском районе республики
Днём по региону +9, +14, местами +3, +8
Он получил два года колонии
Спасатели, выезжавшие по неверному сообщению об оторвавшейся льдине с рыбаками, вернулись в пункт постоянной дислокации
Владелец собак признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Участки на сегодня возвращены в федеральную собственность