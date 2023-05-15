В Улан-Удэ взялись за микрорайон, оставшийся без нормальных дорог и остановки

В феврале в региональном отделении Народного фронта рассказали, как вот уже несколько лет приходится выживать людям в отдалённом микрорайоне Аршан в Улан-Удэ. Они безуспешно добивались от чиновников нормальных дорог и остановки. За последнее время посёлок заметно разросся, но из-за неудобного расположения и непродуманной инфраструктуры туда совсем не заезжает общественный транспорт. После обширной застройки проходы к единственной остановке отрезали заборы частных домов.
Ранее общественники попросили прокуратуру провести проверку и принять меры. В итоге надзорное ведомство выявило самовольный захват городских земель на двух улицах – Сентарецкого и Выборгская. Как выяснилось, улан-удэнские чиновники не контролировали использование арендованных у них участков.
Бездействие комитета по управлению имуществом (КУИ) привело к ущемлению прав горожан, заявили в ОНФ. Дороги не очищали от наледи и снежных накатов. Одна из пешеходных лестниц, возведённая собственниками гаражного кооператива, оказалась небезопасной.
Спустя три месяца после того, как всё это предали огласке, власти, а именно – сотрудники вышеупомянутого КУИ – взялись на многострадальный микрорайон. Там начали благоустраивать дороги, ведущие к остановкам. В комитете сообщили, что в марте их очистили от наледи. А теперь от самовольно захвативших земли улан-удэнцев потребовали освободить городское имущество. Опасные лестничные конструкции демонтируют и вместо них построят новые.
Пока же до ближайшей автобусной остановки местным жителям приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.
- Мы потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – поделилась ранее одна из них. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.
Люди обращались в мэрию и к депутатам и сами жаловались в прокуратуру. Они просили, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но все эти проблемы начали решать только через четыре года.
- Мы потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – поделилась ранее одна из них. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.
Люди обращались в мэрию и к депутатам и сами жаловались в прокуратуру. Они просили, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но все эти проблемы начали решать только через четыре года.