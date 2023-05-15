В Улан-Удэ взялись за микрорайон, оставшийся без нормальных дорог и остановки

Пока же до ближайшей автобусной остановки местным жителям приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.



- Мы потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – поделилась ранее одна из них. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.



Люди обращались в мэрию и к депутатам и сами жаловались в прокуратуру. Они просили, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но все эти проблемы начали решать только через четыре года.