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В Бурятии осудили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей в землянке

В Бурятии осудили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей в землянке
Общество,  Фото:pixabay.com
Он получил два года колонии

Бичурский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в краже.

Житель Бурятии ночью незаконно проник в дом потерпевшей, откуда украл продукты питания и вещи, чем причинил женщине значительный материальный ущерб. Украденное мужчина перенёс в землянку в лесу.

- В ходе судебного заседания было установлено, что часть продуктов П. успел употребить в пищу, а часть вещей использовал для утепления своей землянки, в которой проживал, поскольку скрывался от контроля уголовно-исполнительной инспекции, другой частью вещей не пользовался, а в последующем сжёг вместе с землянкой, дабы скрыть следы, - сообщили в суде.

Вину в содеянном он признал полностью, в содеянном раскаялся

Жителю республики с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также с учётом наличия в его действиях опасного рецидива назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


суд

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