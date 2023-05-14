В Бурятии осудили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей в землянке

Он получил два года колонии
Бичурский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в краже.
Житель Бурятии ночью незаконно проник в дом потерпевшей, откуда украл продукты питания и вещи, чем причинил женщине значительный материальный ущерб. Украденное мужчина перенёс в землянку в лесу.
- В ходе судебного заседания было установлено, что часть продуктов П. успел употребить в пищу, а часть вещей использовал для утепления своей землянки, в которой проживал, поскольку скрывался от контроля уголовно-исполнительной инспекции, другой частью вещей не пользовался, а в последующем сжёг вместе с землянкой, дабы скрыть следы, - сообщили в суде.
Вину в содеянном он признал полностью, в содеянном раскаялся
Жителю республики с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также с учётом наличия в его действиях опасного рецидива назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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