В Забайкалье вынесли приговор по делу о гибели пенсионерки в результате нападения собак

Владелец собак признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Улетовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя села Хадакта. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Оказалось, что мужчина по месту жительства содержал двух беспородных собак.
- Несмотря на наличие обязанности и возможности контролировать их выгул, он не предпринял должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами домовладения. В частности, ограждение его домовладения позволяло беспрепятственно покидать его домашними животными, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.
В результате преступной небрежности обвиняемого в ночь с 14 на 15 декабря 2022 года собаки покинули домовладение и напали на возвращавшуюся домой 68-летнюю женщину, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.
В дальнейшем животные владельца умерщвлены.
Улетовский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, сроком на 2 года 10 месяцев, а также взыскал с него компенсацию морального вреда и материальный ущерб на сумму более 450 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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