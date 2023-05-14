Мошенники украли у улан-удэнца 3,5 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 29 жителей Бурятии



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 12 мая 2023 года стали 709 жителей республики (+29 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 181,5 млн рублей (+12,7 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщается в официальной группе прокуратуры Бурятии в социальной сети.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,5 млн рублей.



Так, 6 мая жителю Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из банков и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Он сообщил: чтобы сохранить деньги, необходимо установить на телефоне приложение, предназначенное для удалённого доступа и управления операционной системой мобильного телефона через интернет.



После выполнения предложения звонившего с банковской карты заявителя была списана денежная сумма в 500 тысяч рублей.



Кроме того, мошенник, используя это приложение, оформил на мужчину кредит в банке на сумму 3 млн рублей, после чего похитил средства.



- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - рассказали в республиканской прокуратуре.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





