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Мошенники украли у улан-удэнца 3,5 млн

Мошенники украли у улан-удэнца 3,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 29 жителей Бурятии

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 12 мая 2023 года стали 709 жителей республики (+29 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 181,5 млн рублей (+12,7 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщается в официальной группе прокуратуры Бурятии в социальной сети.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,5 млн рублей.

Так, 6 мая жителю Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из банков и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Он сообщил: чтобы сохранить деньги, необходимо установить на телефоне приложение, предназначенное для удалённого доступа и управления операционной системой мобильного телефона через интернет.

После выполнения предложения звонившего с банковской карты заявителя была списана денежная сумма в 500 тысяч рублей.

Кроме того, мошенник, используя это приложение, оформил на мужчину кредит в банке на сумму 3 млн рублей, после чего похитил средства.

- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - рассказали в республиканской прокуратуре.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.


мошенничество

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