В Бурятии выпал снег

Осадки выпали в посёлке на берегу Байкала
В посёлке Танхой Кабанского района сегодня выпал снег. Также накануне, 13 мая, утром шёл снег на перевале Пыхта. Видео и фотографии с перевала появились в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Автомобилистов просили учитывать эти обстоятельства, отправляясь в дорогу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг, 11 мая, отдалённый Окинский район Бурятии накрыло снегом
. Фото с покрытыми им землёй и деревьями разместили в официальном telegram-канале БУ «Бурприрода».
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