В Бурятии выпал снег

В посёлке Танхой Кабанского района сегодня выпал снег. Также накануне, 13 мая, утром шёл снег на перевале Пыхта. Видео и фотографии с перевала появились в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Автомобилистов просили учитывать эти обстоятельства, отправляясь в дорогу.

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