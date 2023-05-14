За минувшие сутки обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе, который был оперативно потушен
За прошедшие сутки был обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.
- На тушении работали 23 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 12 га. Возгорание оперативно ликвидировано.
На утро 14 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
- В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 23 тысяч га. Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 506 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрено 116 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 2,3 млн руб., - рассказали в агентстве.
Жителям напоминают - в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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