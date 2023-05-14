В Бурятии нет лесных пожаров

За минувшие сутки обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе, который был оперативно потушен



За прошедшие сутки был обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.



- На тушении работали 23 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 12 га. Возгорание оперативно ликвидировано.



На утро 14 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



- В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 23 тысяч га. Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС, МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 506 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрено 116 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 2,3 млн руб., - рассказали в агентстве.



Жителям напоминают - в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

