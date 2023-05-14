В Бурятии мужчина пытался дать взятку в долларах таможеннику

Средства были в итоге конфискованы, сам нарушитель оштрафован



В декабре прошлого года мужчина предложил наличные (1200 долларов) при встрече с инспектором таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни и попросил согласовать выпуск машин с территории Монголии на территорию Российской Федерации. Таким образом он хотел уклониться от уплаты таможенных платежей и в дальнейшем продать авто в Казахстане.



При этом мужчина пообещал инспектору, что после продажи автомобилей он передаст последнему ещё 400 долларов.



- Однако гр. Б. не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку инспектор таможни, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», взятку не принял, предмет взятки – 1200 долларов США был изъят, а гр. Б. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщают в Кяхтинском районном суде.



Приговором суда гражданин был признан виновным по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Ему назначено наказание в виде штрафа. 1200 долларов конфискованы, а транспортные средства возвращены законным владельцам.



Приговор не вступил в законную силу.

