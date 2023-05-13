В Бурятии стартовал отборочный этап лаборатории молодых хореографов

12 мая в Бурятском театре оперы и балета стартовал отборочный этап II лаборатории молодых хореографов под названием «Сахали. Байкальские легенды».
Лаборатория приурочена к 95-летию народной артистки СССР Ларисы Петровны Сахьяновой и к 100-летию Республики Бурятия (возрастное ограничение 6+). Её итогом станет показ 25 и 26 августа на сцене оперного театра хореографических композиций четырёх финалистов – молодых хореографов со всей страны.
- Поставленные композиции должны будут отражать национальный и экологический аспекты байкальского региона («сахали» в пер. с бур. - «чайка»), - заявляют организаторы.
Заявки принимаются до 20 июня. Участие может принять любой хореограф, имеющий российское гражданство, независимо от возраста, стиля и видения. Обязательным условием является осуществление постановки на основе классического танца с элементами современной хореографии.
Отбор участников проводится дистанционно на конкурсной основе. Для этого конкурсантам необходимо до 20 июня (включительно) прислать на электронный адрес оргкомитета [email protected] следующие документы и материалы:
- заявка;
- паспорт хореографа (копия) в формате pdf или jpg;
- документ или справка о хореографическом образовании (копия) в формате pdf или jpg;
- видеозапись ролика, также можно отправить видео или ссылки на ранее поставленные балеты или номера;
- краткое либретто в свободной форме с указанием персонажей, занятых в постановке; эскизы планируемых костюмов для исполнителей, райдер по свету и оснащению сцены планируемой хореографической постановки.
- художественная фотография высокого разрешения (от 1,5 мб, 300 dpi);
- творческая биография (в свободной форме, в текстовом формате word);
- согласие на обработку персональных данных;
- участник отборочного тура обязан предоставить договор на использование музыки, охраняющейся на данный момент авторским правом, или выбрать произведения тех авторов, срок защиты авторских прав которых истёк.
Результаты отбора станут известны 1 июля.