К экоакции присоединились многие жители
В рамках международной акции «Сад памяти» в детском саду «Золотой ключик» в Еравнинском районе Бурятии высадили саженцы лиственницы и берёзы. Вместе с главой района деревья посадили, председатель районного совета депутатов, работники Еравнинского лесничества, лесхоза, комитета по образованию, районной администрации, воспитатели, дети и их родители.
- Присоединяясь к международной акции, мы увековечиваем память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы чтим память воинов и тружеников тыла, отдавших свои жизни за свободу от нацизма, бесчеловечности и несправедливости. Предлагаю каждому поддержать реализацию такой важной экологической акции в нашем любимом Еравнинском районе! - поделился глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.
Посадка посвящается 78 годовщине Дня Победы. Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции – появление зелёных памятников в честь героев – решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда, и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след.
20 мая решено провести акцию на границе Еравнинского района и Забайкальского края, деревья будут посажены на участке площадью 5 гектаров.
В Бурятии в детсаду появился «Сад памяти»
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