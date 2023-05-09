«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ продолжается празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Утром на площади Советов прошёл парад Победы, в котором приняли участие 20 пеших парадных расчётов и 60 единиц боевой техники.
Затем праздничные торжества состоялись во всех районах города. Традиционно большое количество горожан собралось в центре. Так, на площади Революции гиревики установили «Рекорд Победы». Они выполнили 28 489 подъёмов гири – ровно столько дней прошло с окончания Великой Отечественной войны.
Также на площади Революции прошла акция «Синий платочек» – концертная программа с исполнением патриотических творческих номеров. Все желающие смогли станцевать вальс и получить синие платочки - символ памяти и мира.
Волонтёры дарят горожанам георгиевские ленточки.
Обширная праздничная программа состоялась также в городских парках.
Завершится День Победы салютом от военных в 22:00 на острове Комсомольский (0+).
В Улан-Удэ прошли гуляния в честь Дня Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев
Прокопия Фокеевича Афанасьева навестил зампред правительства
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
Дмитрий Михайлович Бобровский ушёл на войну в возрасте 16 лет
По главной площади прошли 20 пеших парадных расчётов и проехали 60 единиц боевой техники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Скульптура также получила тельняшку
Акция в честь Дня Победы прошла на площади Революции
Праздничную программу представили артисты Дома культуры имени Вагжанова
Звучат любимые всеми русские и бурятские народные песни
Журавли пролетели над участниками акции «Бессмертный автополк»
Владимир Анданов с позывным «Ваха» погиб около года назад
Празднование Дня Победы в столице Бурятии пройдёт на нескольких площадках
В республике преимущественно без осадков,
Общество, 08.05.2023
Половина улан-удэнок сообщает о беременности ещё в первом триместре