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В Улан-Удэ прошли гуляния в честь Дня Победы

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В Улан-Удэ продолжается празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Утром на площади Советов прошёл парад Победы, в котором приняли участие 20 пеших парадных расчётов и 60 единиц боевой техники.

Затем праздничные торжества состоялись во всех районах города. Традиционно большое количество горожан собралось в центре. Так, на площади Революции гиревики установили «Рекорд Победы». Они выполнили 28 489 подъёмов гири – ровно столько дней прошло с окончания Великой Отечественной войны.

Также на площади Революции прошла акция «Синий платочек» – концертная программа с исполнением патриотических творческих номеров. Все желающие смогли станцевать вальс и получить синие платочки - символ памяти и мира.

Волонтёры дарят горожанам георгиевские ленточки.

Обширная праздничная программа состоялась также в городских парках.

Завершится День Победы салютом от военных в 22:00 на острове Комсомольский (0+).

День Победы

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