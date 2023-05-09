«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
9 мая в Улан-Удэ прошли торжественные мероприятия у памятников, бюстов, обелисков, посвящённых Великой Отечественной войне. К памятникам торжественно возложили цветы, венки и гирлянды.
В том числе митинг состоялся на площади Славы. Там представили небольшую концертную программу и почтили память павших воинов.
На площади Славы находится Мемориал работникам ЛВРЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник появился в 1970 году. На прямоугольных пилонах перечислено более 400 имён павших сотрудников завода. Спустя пять лет, в 1975-м, между пилонами была установлена скульптура воина со знаменем в руках.
В Улан-Удэ возложили цветы к памятникам военной истории
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