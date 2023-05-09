Как прошёл парад Победы 2023 в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По главной площади прошли 20 пеших парадных расчётов и проехали 60 единиц боевой техники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



9 мая на площади Советов в Улан-Удэ прошёл торжественный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно он начался в 10:00.



В этом году улан-удэнцам повезло с погодой. Светило яркое солнце, было 20 градусов тепла. Ещё до начала парада вся площадь была заполнена людьми. Несмотря на то, что шествие «Бессмертного полка» отменили, у многих на одежде были портреты своих близких – участников войны и тружеников тыла. Также сегодня предлагается сменить фотографию в профиле социальной сети на портрет своих героев.



Под памятником Ленину установили специальные зрительские места для ветеранов. Сама площадь была оцеплена, по всему периметру установили ограждения. Зрители следили за парадом на расстоянии через дорогу.



- Дорогие ветераны и труженики тыла. Товарищи солдаты и офицеры. Поздравляю вас с великим праздником, с Днём Победы! 9 мая объединяет сильных духом людей. Непокорённых наследников героизма во имя жизни, веры и правды. Как в годы Великой Отечественной войны и сейчас, наши войны противостоят самому безнравственному и злому порождению человеческой природы – фашизму и нацизму. Сегодня мы отдаём дань уважение нашим ветеранам, склоняем головы перед светлой памятью падших. Они отстояли мир и свободу для нас и для будущих поколений, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Глава республики также отметил весомый вклад Бурятии в годы Великой Отечественной войны. Из республики высших военных званий удостоены 58 Героев СССР и России , 12 кавалеров Ордена Славы.



Также Алексей Цыденов выразил слова благодарности военнослужащим из Монголии, принявшим участие в параде.



- Сегодня в параде идут в строю военнослужащие из братской Монголии. Когда японские милитаристы напали на Монголию, Советский Союз пришёл на помощь в бою на Халхин-Голе. Там мы вместе защитили целостность страны. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Монголия первая встали с нами плечом к плечу и оказала неоценимую помощь в победе над фашизмом, - отметил Цыденов.



Открывал и командовал парадом начальник отдела боевой подготовки 36 общевойсковой армии полковник Михаил Никитин. Он участник специальной военной операции.



Принимал военный парад временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой армии полковник Игорь Сокол – участник специальной военной операции и миротворческих миссий. Военачальники провели объезд войск и поздравили военнослужащих с праздником.



- Великая Победа нам досталась дорогой ценой. Неудачи и поражения начального периода войны не сломили волю народа и его армию. Многое пришлось пережить бойцам и командирам Красной армии. Отступления, непрерывные ожесточённые бои. Дни, месяцы и годы рядом со смертью. Порой даже не верится, что это всё можно было выдержать. Победу ковали на фронтах и в тылу. Нелегко пришлось и труженикам тыла – женщинам, старикам и детям. Они стояли круглые сутки на станках и заводах. Вера в нашу победу не покидала их. Многие не вернулись с полей сражения, были замученные в плену и концлагерях. Скончались в госпиталях от ран. Умерли в тылу. Этого забыть – мы не имеем право! - заявил Игорь Сокол.



После торжественной речи в память погибшим войнам на фронтах Великой Отечественной войны на площади была объявлена минута молчания. Далее начался торжественный марш.



По традиции, парад состоял из двух частей – прохождения 20 пеших парадных расчётов и прохода 60 единиц боевой техники.



Первыми на площадь заступили пешие парадные расчёты. Открывал марш взвод барабанщиков, который задал темп и ритм. За ними следовали знамённые группы государственных флагов Российской Федерации и Знамени Победы.



Всего на главной площади Улан-Удэ маршировали более 1000 военнослужащих – представители ракетного, зенитно-ракетного соединений, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, представители общевойсковых армий, Вооружённых сил Монголии, войска материально-технического обеспечения, подразделения РХБ защиты и сводные парадные расчёты женщин-военнослужащих. Также по площади Советов прошлись сотрудники Росгвардии, юноармейцы, воспитанники республиканской кадетской школы-интерната.



Закрывала торжественный марш механизированная колонна боевой техники. Первым выехал восстановленный легендарный танк Т-34. За ним проследовали тяжёлый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».



После прошли бронетранспортёры БТР-80 и БТР-80А, боевая техника войск радиационной химической и биологической защиты, военизированные «КамАЗы – 5350», боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», автомобили высокой проходимости «Урал-4320», замыкала парадный строй техника ракетной бригады.



В общей сложности парад длился чуть больше часа.

