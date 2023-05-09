В Улан-Удэ установили «Рекорд Победы»

Акция в честь Дня Победы прошла на площади Революции
9 мая на площади Революции в Улан-Удэ прошла традиционная всероссийская акция «Рекорд Победы». Её участники выполнили 28 489 подъёмов гири – ровно столько дней прошло с окончания Великой Отечественной войны. Гири весят 16 кг.
Установили «Рекорд Победы» в общей сложности за 3 часа 30 минут.
Основными участниками стали представители федерации гиревого спорта Бурятии, но присоединиться к ним мог любой желающие. Все участники акции получили в порядок памятные вымпелы.
Скульптура также получила тельняшку
Акция в честь Дня Победы прошла на площади Революции
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