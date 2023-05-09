В Бурятии семье легендарного добровольца «Вахи» вручили орден Мужества

Легендарный доброволец из Бурятии Владимир Анданов с позывным «Ваха» удостоен третьим орденом Мужества посмертно. 8 мая глава Бурятии Алексей Цыденов лично вручил награду семье.
- Указом президента России Владимиру Анданову присвоен орден Мужества, это уже 3-й орден. Вручаю его вам на вечное хранение. Не много ребят имеют три ордена Мужества. Владимир по-настоящему герой, очень заслуженный, легендарный. Пусть хранится в семье, чтобы дети помнили, гордились, - с такими словами Алексей Цыденов вручил награду матери и супруге Владимира.
Владимир Батоболотович Анданов, позывной «Ваха», участвовал в боях на Донбассе ещё в 2014 году, а в 2022 году ушёл на спецоперацию добровольцем от «Боевого Братства» в составе батальона «Байкал». Он принимал участие в боевых действиях во взводе разведки. Ранее также принимал участие боевых действиях в Сирии, Ливии. Дважды награждён орденами Мужества и орденом Сирийского народа и медалями, за героизм и доблесть, проявленные при несении службы в военных операциях.
- Володя - один из лучших сыновей нашего народа. Он участвовал в спецоперациях в Сирии и в Ливии, в боях под Дейр-Эз-Зором и форсировал Евфрат, в 2019 году – участвовал в боях под Триполи. «Ваха» числился в частной военной компании «Вагнера», где награжден двумя орденами Мужества, - отметил руководитель общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бурятии Жамбал Жамсо Жанаев.
Третий орден Мужества Владимир получил уже во время специальной военной операции. Проявив отвагу и мужество в ходе вооруженного столкновения, вывел из-под обстрела раненых военнослужащих мотострелковой роты.
- Во время встречи с мужем в апреле (2022 года) в Белгороде, он рассказал мне, что в начале спецоперации они были под Киевом, где произошёл бой. Там, кажется, мотострелковая разведывательная рота попала в окружение, их командир получил контузию. Владимир вывел из-под обстрела командира и нескольких военнослужащих, - рассказала Рада, супруга Владимира.
За этот бой на присвоение ордена Мужества выдвигалось несколько человек из подразделения Владимира, но его присвоили только двоим. Орден Мужества был присвоен Владимиру Анданову ещё при жизни. 28 мая 2022 года Владимир Анданов погиб на Украине.