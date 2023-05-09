9 мая 2023 года в Улан-Удэ: Куда сходить на День Победы

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Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы: 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В течение дня в Улан-Удэ запланированы праздничные гуляния, концерты, парад, салют.Центральным событием дня станетна площади Советов. По традиции он начнётся в 10 часов. Перед началом парада с поздравлением к жителям республики выступит глава Бурятии Алексей Цыденов.Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из-за соображений безопасности. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Портреты близких – участников войны и тружеников тыла – можно разместить на машинах, на одежде, на бейджиках. Также сегодня предлагается сменить свою фотографию в профиле социальной сети на портрет своих героев.С 11:00 до 12:30 будет курсировать. Он отправится в путь по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка». Артисты Дома культуры имени Вагжанова представят пассажирам праздничную концертно-развлекательную программу, где прозвучат песни военных лет, викторины на военную тему, а также «боевые» частушки.Пассажиры трамвая смогут окунуться в атмосферу военных лет и сделать памятные фотографии возле фотозоны, получить сладкие призы и памятные сувениры в виде «голубей мира».Акциясостоится также в двух автобусах «Волгабас». Они будут курсировать по маршрутам № 37 и №2 с 12:00 до 15:00. Пассажирам расскажут о памятниках, связанных с Великой Отечественной войной, улицах, названных в честь героев войны. Студенты, учащиеся школ и молодые поэты города прочитают стихи военных лет и произведения о войне современных авторов. Также в автобусах прозвучат песни военных лет в исполнении молодых музыкантов.Путь следования маршрута №2: выезд в 12:00 с конечной остановки «Птицефабрика» до СНТ «Профсоюзник» и обратно до конечной остановки.Путь следования маршрута № 37: выезд в 12:00 с конечной остановки «Мелькомбинат» до конечной «Турбаза Улан-Удэ» и обратно до конечной остановки.Там состоится программа «Великий день! Великая Победа!».С 15:00 до 18:00 театральная студия «За гранью…» подготовит музыкальное представление «Весна победы». Зрителей ждёт знакомство с жизнью фронтовиков, которые были акёерами Бурятского академического театра драмы: Жамсо Манзановича Иванова, Сундупа Бимбаевича Рабсалова, Дондокова Дагба Доржиевича.С 18:00 до 22:00 - концертная программа с участием ведущих солистов и творческих коллективов Улан-Удэ, а также коллективов культурно-досуговых учреждений, награждение участников конкурса «Трудовая доблесть Улан-Удэ».В 19:00 - всероссийская акция «Синий платочек». Артисты театра современного танца «Угол зрения» запустят флешмоб. Все желающие смогут выучить и станцевать вальс под легендарную песню «Синий платочек».На территории парка будут работать анимационные точки: выставка детских рисунков городского конкурса «Трудовая доблесть Улан-Удэ», творческая мастерская «Рисуем вместе»: роспись воздушных шаров, аквагрим, выполнение набросков с натуры «Улыбки Победы», изготовление открыток «С Днём Победы!».Праздничная программа «Вместе вспомним героев!»С 16:00 на территории парка начнут работу мастер-классы по рисованию и декоративному творчеству «Рисуем победу» и «Голубь мира». Состоится акция «Письмо солдату», в ходе которой каждый желающий сможет написать письма для российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Будет установлена инсталляция «В блиндаже» - фотозона, в которой представлены предметы быта ВОВ и элементы военной формы, где каждый может сделать памятную фотографию.В 17:00 на главной сцене парка начнётся концерт «Вместе вспомним героев!». Завершится концертная программа песенным флешмобом «Салют Победы в наших песнях» - любимые песни военных лет споём все вместе.Программа «Мы помним, мы гордимся!».С 15:00 до 19:00 на главной сцене парка состоится концертная программа «И ты пришла Великая Победа!» с участием творческих коллективов культурно-досугового центра «Рассвет», учащихся детских школ искусств № 9 и № 3.В 20:00 пройдёт программа вокально-инструментального ансамбля «Рассвет» «И петь будем, и жить будем!», где будут представлены композиции Великой Отечественной войны и современные патриотические песни.На территории парка будут работать фотозоны и мастер-классы.Программа За Победу!».С 16:00 до 20:00 праздничный концерт «За Победу!», с участием творческих коллективов и специалистов МАУ СКЦ «Кристалл», театра современного танца «Созвездие», театральной студии «Большое сердце», учащихся детской школы искусств №13.На территории парка расположатся выставка военных артефактов, мастер-классы по различным направлениям, литературные чтения стихов, отрывков из произведений, писем с фронта.В каждом парке пройдут всероссийские акции «Солдатская каша» и «Георгиевская лента».С 16:00 до 17:00 на склоне перед Городским культурным центром пройдёт, посвящённая событиям Великой отечественной войны с демонстрацией подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Будут использованы реквизиты, атрибутика, униформа времен Великой отечественной войны, в том числе макеты долговременных огневых сооружений. В ходе анимации будут применяться огнестрельное охолощенное оружие, светошумовые эффекты, маскировочное задымление. Общее количество участников составит более 100 человек.16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.В 14:00 в семейный кинозал «Седьмое небо» (мкрн Аэропорт, 11) совместно с фондом «Мост поколений» в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного кинофестиваля военно-исторических фильмов «Перерыв на кино» организует всероссийский кинопоказ о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны и онлайн-телемост с фронтовиками.В 22:00 состоитсяна острове Комсомольский.