В День Победы в Бурятии до +26

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшой дождь. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21, +26, местами +11, +16.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +21, +23.

