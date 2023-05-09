В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшой дождь. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21, +26, местами +11, +16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +21, +23.
В День Победы в Бурятии до +26
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